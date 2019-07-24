Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'a Çek forvet Patrick Schick
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Trabzonspor'a Çek forvet Patrick Schick

41 dakika önce

Trabzonspor, aradığı forvet oyuncusunu İtalya'da buldu.

Trabzonspor'a Çek forvet Patrick Schick, System.String[]
Trabzonspor, aradığı forvet oyuncusunu İtalya'da buldu. Bordo-mavili ekip, Roma'nın Çekyalı forveti Patrick Schick'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da forvet transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Bordo-mavili ekip, Roma'nın Çekyalı forveti Patrick Schick için oyuncunun kulübüne satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulundu. Roma'nın bu teklifi kabul ettiği ve oyuncunun önümüzdeki günlerde imza için Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı ön eleme karşılaşmalarının kadrosuna Patrick Schick'in ismini de yazdırmak istiyor. Bu bağlamda Karadeniz ekibi, transferi en kısa sürede resmiyete kavuşturacak. Trabzonspor'un Patrick Schick ile birlikte bir forvet daha transfer etmesi bekleniyor.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki rakibi Sparta Prag altyapısından yetişen Schick, Çekya Milli Takımı'nın genç yaş kategorilerinin tamamında forma giydi. 2018 yılında Sampdoria'dan Roma'ya transfer olan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon başkent ekibinin formasıyla 32 maçta 5 gol atıp 3 asist yapma başarısı gösterdi. Patrick Schick'in Çekya Milli Takımı formasıyla ise 17 maçta 7 golü bulunuyor.


Trabzonspor, İtalya, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:28 Kaynak: DHA
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