Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'a çocuklardan ziyaret
Son Dakika Spor Trabzonspor'a çocuklardan ziyaret

Trabzonspor'a çocuklardan ziyaret

6 saat önce

Trabzon'un şehir merkezine uzak ilçelerinde yaşayan çocuklar, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Trabzonspor'a çocuklardan ziyaret, System.String[]

Trabzon'un şehir merkezine uzak ilçelerinde yaşayan çocuklar, Trabzon spor Kulübünü ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinin, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yapılan "Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleriyle Buluşuyor" projesi kapsamında ilkokul öğrencisi taraftarların, Trabzonspor Kulübünde misafir edildiği belirtildi.

TSYD'nin girişimleriyle başlatılan proje kapsamında minik öğrencilerin bugün Tonya ilçesinden Trabzon'a geldikleri aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Gün içinde çeşitli spor tesisini gezen öğrenciler daha sonra Medical Park Stadyumu'nu ziyaret etti. Stadyum ziyaretinin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen öğrenciler, başkanımız Ahmet Ağaoğlu, teknik direktörümüz Ünal Karaman ve futbolcularımızla hatıra fotoğrafı çektirdi."

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:14 Kaynak: AA
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