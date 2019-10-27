Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'a coşkulu karşılama
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Trabzonspor'a coşkulu karşılama

48 dakika önce

Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi.

Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi.

Bordo-mavili kafileyi taşıyan özel uçak, saat 16.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Kafileyi, havalimanında kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Bordo-mavili taraftarlar, marşlar ve sloganlar eşliğinde karşıladıkları futbolcuları konaklayacakları otele uğurladı. Bazı taraftarlar, futbolcular ve teknik ekip ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi ve Caleb Ekuban, İstanbul kafilesinde yer almadı.

Sağ uyluk ön adalesinde gerilme problemi yaşaması nedeniyle Medipol Başakşehir maçının kadrosuna dahil edilmeyeceği açıklanan John Obi Mikel ise İstanbul'a getirildi.

Trabzonspor'un kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Kağan Moradaoğlu, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Ivanildo Fernandes, Gaston Campi, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Jose Sosa, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Daniel Sturridge ve Alexander Sörloth.

Trabzonspor'a coşkulu karşılama

Trabzonspor, Başakşehir, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:42 Kaynak: AA
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