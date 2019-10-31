Trabzonspor'a Edgar piyangosu

Yusuz Yazıcı'yı Fransa'nın Lille kulübüne 16,5 milyon euro kerşılığında satan Trabzonspor, aynı takımın savunma oyuncusu Edgar'ı da bedelsiz olarak renkerine dahil etmişti. Ancak Trabzonpor kulübü, İvanildo ve Campi'yi transfer edince Edgar'ı Hollanda'nın Feyenoord kulübüne 1 yıllığına kiralamak zorunda kalmıştı.



Geçen süreçte Edgar'ın Feyenoord takımında gösterdiği başarılı performans üzerine Hollanda kulübü, Trabzonspor'un kapısını çaldı ve Edgar'I bonservisi ile birlikte renklerine dahil etmek istediğini bildirdi.



Asist Analiz'in haberine göre; Hollanda kulübü Edgar için Trabzonspor kulübüne 4 milyon euro verebileceklerini bildirdi. Feyenoord kulübünün teklifini değerlendirmeye alan Trabzonspor yönetimi bu teklifi değerlendirmeye alabileceklerini ifade etti.



Trabzonspor kulübü Egdar'ı 4 milyon euro karşılığında Hollanda kulübüne verirse Yusuf Yazıcı'nın transferinden toplam 20 milyon 500 bin euro gibi rekor bir gelir etmiş olacak.



