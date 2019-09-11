Trabzonspor'a ekuban'dan kötü haber
16 dakika önce
Trabzonspor'da bu akşam yapılan antrenmanda sakatlanan forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:09 Kaynak: DHA
'da bu akşam yapılan antrenmanda sakatlanan forvet oyuncusu Caleb Ekuban
'ın 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanda Ivanildo Fernandes ile birlikte sakatlık yaşayan ve antrenmanı tamamlayamayan Caleb Ekuban'ın MR'ının çekildiği ve sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenildi. Ganalı forvet oyuncusunun 4-6 haftalık süreçte sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, antrenmanı tamamlayamayan diğer bir isim Fernandes'in durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.
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