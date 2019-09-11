Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'a ekuban'dan kötü haber
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Trabzonspor'a ekuban'dan kötü haber

16 dakika önce

Trabzonspor'da bu akşam yapılan antrenmanda sakatlanan forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Trabzonspor'a ekuban'dan kötü haber, System.String[]
Trabzonspor'da bu akşam yapılan antrenmanda sakatlanan forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanda Ivanildo Fernandes ile birlikte sakatlık yaşayan ve antrenmanı tamamlayamayan Caleb Ekuban'ın MR'ının çekildiği ve sol ayak  tarak kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenildi. Ganalı forvet oyuncusunun 4-6 haftalık süreçte sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, antrenmanı tamamlayamayan diğer bir isim Fernandes'in durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.


Caleb Ekuban, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:09 Kaynak: DHA
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