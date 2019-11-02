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Trabzonspor'a evinde şok

7 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaşıyor.

Trabzonspor'a evinde şok, System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Sosa'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı

31. dakikada Gassama'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde meşin yuvarlağı iyi takip eden Jerome düzgün bir vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın yanından ağalarla buluşturdu. 0-1

37. dakikada Doğan Erdoğan'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Alex Taşcıoğlu xx, Erdem Bıyık xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira x, Fernandes xx, Hüseyin Türkmen x, Novak xx, Doğan Erdoğan xx, Ahmet Canbaz x, Sosa xx, Yusuf Sarı xx, Nwakaeme x, Sörloth x

Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Avdijaj,Campi, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Koray Kılınç

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Alpaslan xx, Titi xx, Berkan xx, Castro xx, Borges xx, Halil Akbunar xx, Mossoro xx, Soner Aydoğdu xx, Jerome xxx

Yedekler: Göktuğ, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Yalçın Kayan, Atınç, Batuhan, Schwechlen, Deniz Kadah, Murat, Napoleoni

Teknik Direktör: Suat Arıcan

Gol: Jerome (dk. 31) (Göztepe)

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:50 Kaynak: İHA
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