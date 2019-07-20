Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'a forma desteği
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Trabzonspor'a forma desteği

57 dakika önce

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor'un "keşan" motifli yeni sezon formalarından 2011 adet dağıtacaklarını duyurdu.

Trabzonspor'a forma desteği, System.String[]
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor'un "keşan" motifli yeni sezon formalarından 2011 adet dağıtacaklarını duyurdu.
Zorluoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Trabzonsporumuz ile yan yana" başlığı altında yaptığı paylaşımda, "Keşan motiflerimiz formamıza bu kadar yakışmışken kampanyaya kayıtsız kalamam elbette. Alın terine ve emeğe olan inancımızla, futbolun sadece saha içinde oynanması dileğiyle 2011 tane forma bağışlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Ömür'ün de yer aldığı kısa filmle tanıtımı yapılan geleneksel dokuma bezi "keşan" motiflerinin yer aldığı yeni sezon formaları TS Club ve online mağazalarda satışa sunuldu.
Murat Zorluoğlu, Trabzonspor, Trabzon, Keşan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:30 Kaynak: AA
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