Trabzonspor'a giden Muhammet Taha'dan Altınordu'ya veda - Son Dakika

Trabzonspor'a giden Muhammet Taha'dan Altınordu'ya veda

TFF 1. Lig'deki İzmir temsilcisi Altınordu'nun geçen hafta transferi konusunda Trabzonspor'la anlaşmaya vardığı 19 yaşındaki altyapı patentli kaleci Muhammet Taha Tepe, bordo-mavili ekibe resmi imza atmadan önce kulübüne veda etti.

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TFF 1. Lig'deki İzmir temsilcisi Altınordu'nun geçen hafta transferi konusunda Trabzonspor'la anlaşmaya vardığı 19 yaşındaki altyapı patentli kaleci Muhammet Taha Tepe, bordo-mavili ekibe resmi imza atmadan önce kulübüne veda etti. Altınordu'nun son 2 yılda Fenerbahçe'ye giden Berke Özer, Konyaspor'a verilen Ozan Can Oruç ve yine Trabzonspor'un yolunu tutan Erce Kardeşler'den sonra Süper Lig'e bonservisle gönderdiği dördüncü file bekçisi olan Muhammet Taha Tepe, İzmir'e gelerek Başkan Seyit Mehmet Özkan ile helalleşip vedalaştı. Henüz 12 yaşındayken 7 yıl önce geldiği kırmızı-lacivertli ekipte her yaş kategorisinde forma giyip Türkiye şampiyonlukları yaşayan, geçen sezonu Niğde Anadolu FK'da geçiren 2001 doğumlu genç kaleci, "Burayı asla unutmayacağım" dedi.

Genç kaleciyle vedalaşırken helalleşme kavramına çok önem verdiğini vurgulayan Başkan Özkan, "Para her zaman her yerde kazanılır. Ancak karakter sonradan gelişen bir şey değildir. Muhammet Taha Tepe, aramıza 12 yaşında geldi ve sağlam karakteriyle her zaman ön plana çıktı. Bu vatana iyi bir evlat olarak nasıl hizmet ediyorsa, çocukları da onun gibi olacak ve bu bayrak böyle dalgalanıp gidecek. Allah herkese böyle kucaklaşarak, helalleşerek vedalar nasip etsin" diye konuştu.

Aynı kulüpteki Erce Kardeşler'in genç kaleciye çok destek çıkacağını da sözlerine ekleyen Özkan, "Erce de amatör takımımız Gümüşordu'da forma giyip basamakları birer birer çıkarak Trabzonspor'a gitti. Şimdi de Taha, hazırlayıcı takımımız Niğde'de geçirdiği başarılı sezonun ardından yuvadan uçtu. Emek verilen çocukların gözlerimizin önünde büyüyüp transfer olmalarını görmek gerçekten çok farklı bir duygu" dedi.

HEDEFİ MİLLİ FORMA

Altınordu Futbol Akademisi'ne çocuk yaşta Sapanca'dan geldiğini hatırlatan Muhammet Taha Tepe ise katkıları için başta Özkan olmak üzere tüm kulübe teşekkür etti. Genç kaleci, "Şampiyonluklar, milli forma ve ilk profesyonel imza gibi olayları hep burada yaşadım. Altınordu, her zaman hayatımın önemli bir parçası olarak kalacak. Şimdi önümde yeni bir dönem başlıyor, Trabzon'a, Trabzonspor'un bir oyuncusu olmak için gidiyorum" diye konuştu.

"Hem Trabzonspor'da kalıcı olmak hem de A Milli Takım'a yükselmek istiyorum" diyen Muhammet Taha Tepe, "U19 Elit Tur kadrosuna davet edilmem, kariyerimde önemli bir fark yaratacak. Daha 19 yaşındayım ve önümde uzun bir yol var. Elime geçen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimden kimsenin kuşkusu olmasın" yorumu yaparken babası İsmail Tepe de oğlunun Türkiye'nin en iyi akademisinde eğitimi aldığına inandığını ifade etti.

FORVETTİ KALECİ OLDU

Altınordu'ya ilginç bir tesadüfle geldiğini belirten genç kaleci, "Babam ve arkadaşlarımın kurduğu Sapanca Futbol Akademisi'ne gidiyordum ve forvette oynuyordum. Kalecinin gelmediği bir gün  kaleye geçtim ve aradan neredeyse sekiz yıl geçti hala kaledeyim. Altınordu da beni yolun hemen başındaki okul turnuvasında keşfetti. Gelir gelmez U13 Türkiye şampiyonu olan takımda oynadım. 23 kez milli oldum, Niğde Anadolu FK ile lig deneyimi kazandım. Bunlar unutulmaz anılar" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'a giden Muhammet Taha'dan Altınordu'ya veda - Son Dakika Spor
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