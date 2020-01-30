Trabzonspor'a iki Brezilyalı - Son Dakika
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Trabzonspor'a iki Brezilyalı

6 saat önce

Trabzonspor, BTC Turk Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme ve Brezilya ekiplerinden Cruzeiro forması giyen Manoel Messias'ı kadrosuna katıyor.

Trabzonspor'a iki Brezilyalı, System.String[]

Trabzonspor, BTC Turk Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme ve Brezilya ekiplerinden Cruzeiro forması giyen Manoel Messias'ı kadrosuna katıyor.

Karadeniz temsilcisi, Brezilyalı futbolcusu Guilherme ile prensip anlaşmasına varırken defans hattını Brezilya ekiplerinden Cruzeiro forması giyen Manoel Messias ile güçlendiriyor. Guilherme, sabah saatlerinde Trabzon'a gelirken, Messias'ın da bugün Trabzon'a geleceği öğrenildi. İki Brezilyalı oyuncunun da sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atarak bordo mavili takımın akşam antrenmanına katılması bekleniyor.

Bordo mavili takım bonservisi İtalya'nın Benevento kulübünde olan Guilherme ve Cruzeiro forması giyen Manoel Messias'ı 6 aylığına kiralayacak. Trabzonspor iki oyuncunun da opsiyon hakkının elinde tutarak sezonun sonunda futbolcuların göstereceği performansa göre transferlerini gerçekleştirecek.

Guilherme, bu sezon oynadığı 18 maçta 5 gol atarken 6 da asist yaptı. Brezilya Serie A'da toplam 245 maça çıkan Messias 14 gollük performans gösterdi ve 4 de asist yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ *ARŞİV*

-Guilherme'nin arşiv görüntüsü


- Geldi
Trabzonspor, Cruzeiro, Brezilya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:55 Kaynak: DHA
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