Trabzonspor'a iki şok birden!
1 saat önce
TRT Spor'da yer alan habere göre, Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
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Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:13
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