Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'a iki şok birden!
Son Dakika Spor Trabzonspor'a iki şok birden!

Trabzonspor'a iki şok birden!

1 saat önce

TRT Spor'da yer alan habere göre, Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Trabzonspor'a iki şok birden!, System.String[]

TRT Spor'da yer alan habere göre, Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da  Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.


Detaylar birazdan


Trabzonspor, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:13 
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