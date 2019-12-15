Trabzonspor'a ikinci İranlı stoper

Devre arasına lider girmek isteyen Trabzonspor'da gündem şimdiden transfer. Bu sezon 14 lig maçında sadece 2 maçta kalesini gole kapatmayı başaran Fırtına, 1.92'lik ismi transfer etmek için girişimlere başladı..



Bordo-mavililer kariyerini Esteghlal'de sürdüren Roozbeh Cheshmi ile ilgileniyor. İran Milli Takımı'dan Majid Hosseini'nin partneri olan 26 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor.



Karadeniz temsilcisinin scoutları dün Esteghlal'in Shahin ile oynadığı maçı takip etti. Bordo-mavili yöneticilerin kısa süre içinde Cheshmi'nin kulübüyle masaya oturacağı belirtildi.



Hosseini'nin olumlu referans verdiği başarılı stoper için Karadeniz temsilcisi cüzi bir rakam önerecek. özleşmesi sezon sonu biteceği için İran ekibi Esteghlal'in bu öneriyi kabul etmesi bekleniyor. (Fotomaç)



