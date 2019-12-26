Trabzonspor'a ikinci Viking: Anders Trondsen | Trabzonspor Transfer Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'a ikinci Viking: Anders Trondsen | Trabzonspor Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Trabzonspor'a ikinci Viking: Anders Trondsen | Trabzonspor Transfer Haberleri

6 saat önce

Trabzonspor, Norveç 1. Lig ekiplerinden Rosenborg'da forma giyen Anders Trondsen'i transfer listesine aldı.

Trabzonspor'a ikinci Viking: Anders Trondsen | Trabzonspor Transfer Haberleri, System.String[]

Trabzonspor, Norveç 1. Lig ekiplerinden Rosenborg'da forma giyen Anders Trondsen'i transfer listesine aldı.


Merkez ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen 24 yaşındaki Norveçli oyuncunun, Alexander Sörloth ile aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu ve bordo-mavililerin ilk teması kurduğu öğrenildi.


Bir yandan Ndiaye ile görüşme halinde olan yönetimin, diğer yandan Trondsen'in şartlarını araştırdığı kaydedildi.


Takımda önemli bir rolü bulunan Trondsen, Rosenborg formasıyla ligde çıktığı 23 maçta 1 asistle oynadı. (Sabah)


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...


Content Video - MevzuBahis | 26-27 Aralık 2019 İddaa tahminleri


Trabzonspor, Norveç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Norveç'in eski prensi intihar etti
Arda Turan, tek başına yaptığı antrenmanın fotoğraflarını paylaştı Galatasaray'ın Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi Çin Futbol Federasyonu, futbolcu maaşlarına sınırlama getirdi

Son Dakika Haberleri
16:50 West Ham United, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro önerecek - Son Dakika Spor
16:49 Mustafa Cengiz'den Galatasaraylılar Yurdu'na ziyaret - Son Dakika Spor
16:49 Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası yeni sezonu Avusturya'da açıyor - Son Dakika Spor
16:46 Göksu Akyel'in ismi spor salonuna verildi - Son Dakika Spor
16:40 Yunusemre Gazi İlkokulu'nda genç yetenekler belirlendi - Son Dakika Spor
15:41 Arda Turan, tek başına yaptığı antrenmanın fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika Spor
15:17 Galatasaray'ın Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 16:55:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'a ikinci Viking: Anders Trondsen | Trabzonspor Transfer Haberleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]