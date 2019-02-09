Trabzonspor'a İstanbul'da Coşkulu Karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a geldi.





Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a geldi.



Trabzon'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Bordo-mavili kafileyi taraftarları karşıladı. Meşale yakan ve sloganlar atan taraftarlar, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'a atkı taktı. Ayrıca Trabzonspor futbolcusu Yusuf Yazıcı takım otobüsünden taraftara üçlü çektirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Trabzonsporlu futbolcuların havalimanı içinden detayları



-Trabzonsporlu futbolcuların otobüse binme detayları



-Ünal Karaman'a atkı takılması



-Yusuf Yazıcı'nın üçlüsü



-Genel Detaylar





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