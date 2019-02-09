Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'a İstanbul'da Coşkulu Karşılama

Trabzonspor'a İstanbul'da Coşkulu Karşılama

12 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'a İstanbul'da Coşkulu Karşılama, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a geldi.

Trabzon'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Bordo-mavili kafileyi taraftarları karşıladı. Meşale yakan ve sloganlar atan taraftarlar, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'a atkı taktı. Ayrıca Trabzonspor futbolcusu Yusuf Yazıcı takım otobüsünden taraftara üçlü çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Trabzonsporlu futbolcuların havalimanı içinden detayları

-Trabzonsporlu futbolcuların otobüse binme detayları

-Ünal Karaman'a atkı takılması

-Yusuf Yazıcı'nın üçlüsü

-Genel Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:20 Kaynak: DHA

Spor
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