Trabzonspor'a İstanbul'da coşkulu karşılama

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul'a geldi. Bordo-mavili ekip havalimanında taraftarlar tarafından karşılandı.

Trabzon'dan 15.15'te hareket eden özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alanda takımlarına tezahürat ve şarkılarla destek veren taraftarlar ayrıca, teknik direktör Hüseyin Çimşir'e de çiçek verdi.

Bordo-mavililer, havalimanından otobüsle konaklayacağı otele geçerek zorlu karşılaşmayı beklemeye başladı.

Trabzonspor'un Beşiktaş maçı için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarlardan detaylar

Taraftarların tezahüratlarda bulunması

Oyuncuların otobüse binmeleri