Trabzonspor'a İstanbul'da coşkulu karşılama - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'a İstanbul'da coşkulu karşılama - Son Dakika Spor

Trabzonspor'a İstanbul'da coşkulu karşılama

18 dakika önce

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'a İstanbul'da coşkulu karşılama, System.String[]

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul'a geldi. Bordo-mavili ekip havalimanında taraftarlar tarafından karşılandı.

Trabzon'dan 15.15'te hareket eden özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alanda takımlarına tezahürat ve şarkılarla destek veren taraftarlar ayrıca, teknik direktör Hüseyin Çimşir'e de çiçek verdi.

Bordo-mavililer, havalimanından otobüsle konaklayacağı otele geçerek zorlu karşılaşmayı beklemeye başladı.

Trabzonspor'un Beşiktaş maçı için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel da Costa, Manoel Messias, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Guilherme, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarlardan detaylar

Taraftarların tezahüratlarda bulunması

Oyuncuların otobüse binmeleri


Trabzonspor, Beşiktaş, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:32 Kaynak: DHA
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