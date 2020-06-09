Trabzonspor'a Jose Sosa'dan müjde! Transferi konuşulurken...
Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, antrenmanda girdiği bir ikili mücadelede sakatlanmıştı.
Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, antrenmanda girdiği bir ikili mücadelede sakatlanmıştı. Arka adalesinde ağrı hisseden oyuncunun önceki gün idmanı yarıda bıraktığı belirtilirken yapılan kontrollerinde ciddi bir sakatlığının olmadığı öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun Göztepe ile oynanacak mücadelede sahadaki yerini alabileceği ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre tecrübeli oyuncunun bu süreye kadar sağlık ekibinin kontrolünde takımla birlikte çalışacağı kaydedildi. Bu haber en çok teknik direktör Hüseyin Çimşir'i memnun etti.
"TARİH YAZACAĞIZ"
Trabzonspor'un sağ beki Joao Pereira takımın çifte kupa için çok çaba gösterdiğini söyledi. Portekizli usta oyuncu "Tarih yazmaya yakınız. Bunu tamamlamak için herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Herkes çok büyük bir inançla mücadele veriyor. Kalan maçlarda da çok iyi performans sergileyerek bize her zaman büyük destek veren taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi. (Sabah)
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 09:56
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