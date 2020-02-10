Trabzonspor'a kar engeli - Son Dakika
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Trabzonspor'a kar engeli

6 saat önce

Trabzonspor, 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarına antrenman sahalarının karla kaplı olması nedeniyle salonda başladı.

Trabzonspor'a kar engeli, System.String[]

Trabzonspor, 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarına antrenman sahalarının karla kaplı olması nedeniyle salonda başladı.

Trabzon'da hafta sonu yaşanan kar yağışı Trabzonspor'u da etkiledi. Gençlerbirliği maçının ardından başkentten dün kara yoluyla dönebilen bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi ilk çalışmasını da kondisyon salonunda yaptı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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