Trabzonspor'a liderlik yolunda Gaziantep çelmesi ! - Son Dakika
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Trabzonspor'a liderlik yolunda Gaziantep çelmesi !

6 saat önce

Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor'a liderlik yolunda Gaziantep çelmesi !, System.String[]

Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 49 yaparken, Gaziantep FK ise puanını 32'ye yükseltti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Maxim'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer'in şutunu Uğurcan çıkardı.

11. dakikada Sousa'nın ceza sahası dışından sert vuruşu yandan dışarı gitti.

18. dakikada Kenan Özer'in ortasında kafa vuruşu yapan Kayode'nin şutu farklı şekilde dışarı çıktı.

22. dakikada Kamil Ahmet'in sıfırdan yaptığı ortaya güzel bir kafa vuruşu yapan Ekuban, takımını deplasmanda öne geçirdi. 0-1

40. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası sol köşesinden yaptığı vuruşta top bir kez daha Uğurcan'da kaldı.

47. dakikada Morais'in sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Trabzonspor defansında da Costa uzaklaştırdı.

53. dakikada Gaziantep FK, Oğuz Ceylan'ın asistinde Kayode'nin attığı kafa golüyle skoru eşitledi. 1-1

72. dakikada Gaziantep FK'da Maxim'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

75. dakikada Güray Vural çalımlara Trabzonspor ceza sahasına girip şutunu çekti, top az farkla dışarı gitti.

85. dakikada Sörloth'un pasına kaleye yakın mesafeden dokunan Bilal'ın vuruşu farklı şekilde oyun alanını terk etti.

90. dakikada Trabzonspor'un Nwakaeme ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası faul olduğu gerekçesiyle hakem Halis Özkahya tarafından iptal edildi.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halis Özkahya xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xxx, Papy Djilobodji xx, Kana Bıyık xx, Alin Tosca xxx, Junior Morais xx, Sousa xxx, Kenan Özer xx (Twumasi dk. 73 x), Güray Vural xx (Chibsah dk. 89 ?), Maxim xxx, Kayode xx

Yedekler: Haydar, Ulaş, Olkowski, Kubilay, Muhammet Demir, Pawlowski, Diarra, Furkan, Mehmet Erdem

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Campi xx, da Costa xx, Novak xx, Obi Mikel xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 82 x), Sosa xx, Ndiaye xx (Guilherme, dk. 60 x), Nwakaeme xxx, Ekuban xxx (Abdulkadir Ömür dk. 70 x), Sörloth xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Doğan Erdoğan, Hüseyin Türkmen, Messias, Abdurrahim Dursun, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Ekuban (dk. 22) (Trabzonspor), Kayode (dk. 53) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Sosa, Obi Mikel, da Costa, Guilherme, Abdulkadir Ömür (Trabzonspor), Güray Vural, Diarra (Gaziantep FK)

(Said Vakkas Yağcı - Lider Olgun – Resul Yanbul/İHA)

Trabzonspor, Gaziantep, Maxim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:35 Kaynak: İHA
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