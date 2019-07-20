Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'a Linz'de coşkulu karşılama
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Trabzonspor'a Linz'de coşkulu karşılama

1 saat önce

Yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da Trabzon'da başlayan ve ilk etap çalışmalarını 17 Temmuz'da tamamlayan Trabzonspor, 2. etap kamp çalışmaları için geldiği Avusturya'nın Linz şehrinde gurbetçi taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Trabzonspor'a Linz'de coşkulu karşılama, System.String[]
Yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da Trabzon'da başlayan ve ilk etap çalışmalarını 17 Temmuz'da tamamlayan Trabzonspor, 2. etap kamp çalışmaları için geldiği Avusturya'nın Linz şehrinde gurbetçi taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2. etap kamp çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Avusturya'nın Linz şehrine geldi. Linz Blue Danube Havaalanı'na inen bordo-mavili takımı, gurbetçi taraftarlar coşkuyla karşıladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'na taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı futbolseverlerin de Trabzonspor kafilesini karşılaması renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Yusuf Yazıcıya büyük ilgi

Karadeniz ekibinin yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı'ya Linz'de büyük ilgi vardı. Yusuf'un havaalanından çıkışı sırasında taraftarlar, 'Şampiyon yapmadan gitme, seneye gidersin', 'Sana Fransa yakışmaz, İspanya ve İngiltere yakışır' diyerek oyuncunun takımda kalması yönünde tezahüratlarda bulundu.

Sevgi gösterileri arasında konaklayacağı otele doğru hareket eden Trabzonspor, Avusturya'daki ilk çalışmasını ise bu akşam yapacak. - LINZ
Trabzonspor, Avusturya, Trabzon, Linz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:25 Kaynak: İHA
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