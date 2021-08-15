SPOR Trabzonspor'a Malatya'da çiçekli karşılama - Son Dakika

SPOR Trabzonspor'a Malatya'da çiçekli karşılama

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA) - Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, Malatya'ya geldi.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak Trabzonspor, tesislerinde son antrenmanını gerçekleştirdikten sonra özel uçakla Malatya'ya geldi. Bordo-mavili ekibi, havalimanında karşılayan Trabzonsporlu taraftarlar, futbolculara çiçek taktim etti. Kafile daha sonra alandan ayrılarak kamp yapacağı otele hareket etti.

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor maçı yarın saat 19.15'de Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.