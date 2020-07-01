Trabzonspor'a müjde, Galatasaray beklemede

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray, pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak. İki takımın kritik mücadelesi öncesinde eksik oyuncuların son durumu merak ediliyor.

Trabzonspor 'da Ekuban, Nwakaeme, Abdulkadir Parmak'ın durumu iyi

Galatasaray 'da Marcao dönüyor, Falcao ise yok

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