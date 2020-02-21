Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber! Beşiktaş derbisinde yok... - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber! Beşiktaş derbisinde yok... - Son Dakika Spor

Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber! Beşiktaş derbisinde yok...

6 saat önce

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber! Beşiktaş derbisinde yok..., System.String[]

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.


Bu sabah yapılan idmanda kendini iyi hissetmeyen ve arka adalesinde sertleşme olan yıldız futbolcunun Vodafone Park'ta forma giyemeyeceği kesinleşti.


Bordo mavili ekipte Obi Mikel de cezalı. Hosseini ise sakatlığı nedeniyle İstanbul'a götürülmeyecek.


Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kadrosu şöyle:


Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel da Costa, Manoel Messias, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Guilherme, Daniel Sturridge, Alexander Sorloth, Caleb Ekuban



Vodafone Park, Trabzonspor, Beşiktaş, Sabah, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:57 
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