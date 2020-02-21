Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber! Beşiktaş derbisinde yok...

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.



Bu sabah yapılan idmanda kendini iyi hissetmeyen ve arka adalesinde sertleşme olan yıldız futbolcunun Vodafone Park'ta forma giyemeyeceği kesinleşti.



Bordo mavili ekipte Obi Mikel de cezalı. Hosseini ise sakatlığı nedeniyle İstanbul'a götürülmeyecek.



Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kadrosu şöyle:



Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel da Costa, Manoel Messias, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Guilherme, Daniel Sturridge, Alexander Sorloth, Caleb Ekuban







