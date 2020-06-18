Trabzonspor'a Nwakaeme şoku - Son Dakika

Trabzonspor'a Nwakaeme şoku

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR sonucunda addüktör kas grubunda yırtık tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor'a Nwakaeme şoku, System.String[]

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR sonucunda addüktör kas grubunda yırtık tespit edildiği açıklandı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas grubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

Sonuçlara göre, Nwakaeme'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.


Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 02:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'a Nwakaeme şoku - Son Dakika Spor
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