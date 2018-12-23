Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'a Onazi'den Kötü Haber

Trabzonspor'a Onazi'den Kötü Haber

1 saat önce

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi sezonu kapattı.

Trabzonspor'a Onazi'den Kötü Haber, System.String[]


Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi sezonu kapattı. 

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını galibiyetle kapatan bordo-mavililerde Onazi'nin sakatlığı moralleri bozdu. Aşil tendonu kopan Onazi'nin sezonu kapattığı öğrenildi.

AĞAOĞLU: "ONAZİ SAKAT OLMASINA RAĞMEN OYNAMAK İSTEDİ VE AŞİL TENDONU KOPTU"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada takımı alınan 4-1'lik galibiyetten ötürü kutladı. Ağaoğlu, devre arasında transfer çalışmalarını daha çok altyapıdan ve 1461 Trabzon'dan oyuncu almaya odaklı yapacaklarını söyledi.

"ONAZI ISRARLA OYNAMAK İSTEDİ"

Ağaoğlu, maç içerisinde sakatlanarak sedyeyle sahayı terk eden Onazi'nin sakatlığıyla ilgili olarak ise "Onazi niye sakatlandı? Israrla oynamak istedi. Ama gerçekten ısrarla oynamak istediği için koptu. Sosa, Abdülkadir, Yusuf ve Pereira ısrarla her maçta oynamak istediler. Biz takım futbolu oynuyoruz ve önemli olan bu futbolu oynamak. Bir aidiyet duygusuyla futbol adına savaşarak oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:44 Kaynak: DHA

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor
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