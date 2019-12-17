Trabzonspor'a öne geçmek yaramıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'a öne geçmek yaramıyor - Son Dakika Spor

Trabzonspor'a öne geçmek yaramıyor

6 saat önce

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, 26 puanla lider Sivasspor'un 7 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

Trabzonspor'a öne geçmek yaramıyor, System.String[]

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, 26 puanla lider Sivasspor'un 7 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, bu sezon ligde oynadığı 15 maçın 12'inde ilk golü atan taraf oldu. Trabzonspor, şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda yer alıyor. Karadeniz ekibi, öne geçtiği 6 müsabakalarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak zirve yarışında önemli 14 puan bıraktı.


Evinde 3 maç


Bordo-mavililer, evinde önde götürdüğü Gençlerbirliği ve Galatasaray maçlarında ise son dakikalarda yıkıldı. Trabzon temsilcisi, Gençlerbirliği maçının 84. dakikasına kadar 2-1 önde getirdiği maçta 85. dakikada kalesini gole kapatamayarak müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ünal Karaman'ın takımı, Galatasaray maçında ise 90. dakikaya kadar 1-0 önde taşıdığı karşılaşmadan son dakikada yediği golle 1-1 beraberlikle ayrıldı. Denizlispor mücadelesinde ise 21. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçen Trabzonspor, 59. dakikada kalesini kapatamayınca skor 1-1'e geldi. Bordo-mavililer, 82. dakikada ise ağlarında bir gol daha gördü ve rakibine 2-1 yenildi.


Deplasmanda 3 maç


Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 3 maçta da benzer bir tablo yaşadı. 34. dakikaya kadar Kasımpaşa maçını 1-0 önde getiren bordo-mavililer, 40. dakikada yediği golle bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Sivasspor müsabakasında 3. dakikada golü bulan Trabzonspor, 41 ve 90. dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.


Başakşehir maçında ise 61. dakikada öne geçen bordo-mavililer, 67 ve 78. dakikalarda kalesindeki gollere engel olamadı. Trabzon, 90+6'da Sörloth'un attığı golle İstanbul'dan 2-2 ile ayrıldı.


Trabzonspor'un bu sezon öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadığı maçlar şöyle:


Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1


Trabzonspor: 2 - Gençlerbirliği: 2


Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1


Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2


Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1


Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 2


Trabzonspor, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

G.Saray'ın istediği eski Başakşehirli serbest kaldı
3. Lig'in parlayan yıldızı Süper Lig'e geliyor Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş yolunda! Lyon, Steven Nzonzi'ye talip oldu!

Son Dakika Haberleri
18:34 Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor
18:25 Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama - Son Dakika Spor
18:20 Stjepan Tomas: "Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz" - Son Dakika Spor
18:20 Zafer Turan: "İyi futbol oynamayı amaçladık" - Son Dakika Spor
18:20 Galatasaray'dan Okay Yokuşlu hamlesi | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
17:57 İtalyan basını Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı! - Son Dakika Spor
17:21 Mircea Lucescu, Santos yolunda! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 18:42:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'a öne geçmek yaramıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]