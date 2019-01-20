Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'a Pereira'dan Kötü Haber

Trabzonspor'a Pereira'dan Kötü Haber

1 saat önce

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i konuk ettiği maçta sakatlanan bordo-mavili oyuncu Joao Pereira'nın sol ayak 3. tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Trabzonspor'a Pereira'dan Kötü Haber, System.String[]
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i konuk ettiği maçta sakatlanan bordo-mavili oyuncu Joao Pereira'nın sol ayak 3. tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Joao Pereira'nın durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Oyundan çıkmasının ardından Pereira'nın önce soyunma odasında muayenesinin yapıldığını, ardından hastanede filminin çekildiğini belirten Güven, "Pereira'nın darbeye bağlı sol ayak 3. tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuz 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:10 Kaynak: AA

Başakşehir, Trabzonspor, Spor
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