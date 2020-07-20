Trabzonspor'a salgın süreci yaramadı - Son Dakika

Trabzonspor'a salgın süreci yaramadı

Süper Lig'de 33. hafta sonunda lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını kaybeden Trabzonspor'a salgın dönemi yaramadı.

Süper Lig'de 33. hafta sonunda lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını kaybeden Trabzonspor'a salgın dönemi yaramadı.

Barcelona'nın yıldızı Messi, 7. kez La Liga'da gol kralı oldu
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz

Bordo-mavililer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde özellikle sakatlıkların da etkisiyle önemli puan kayıpları yaşayarak şampiyonluğu kaybetti.

Ligin 25. haftasını 52 puanla Medipol Başakşehir'in averajla önünde lider kapatan Karadeniz ekibi, salgın sürecinde 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan topladı.

İlk 25 hafta sonunda topladığı 52 puanla 2,08 puan ortalamasıyla maçlarını tamamlayan bordo-mavili takım, salgın sürecinde 1,25 ortalamada kaldı.

Trabzonspor, söz konusu dönemde Galatasaray ve Göztepe deplasmanlarından 3-1'lik galibiyetle ayrılırken sahasında Medipol Başakşehir ve Ankaragücü ile 1-1, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Dış sahada Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, Yukatel Denizlispor'a Denizli'de 2-1, sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

İç sahada taraftarını aradı

Trabzonspor, salgın sürecinde taraftar desteğini aradı.

Karadeniz ekibi, bu dönemde sahasında oynadığı 4 karşılaşmada, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak kazanamadı.

İç sahada 3 puanda kalan Karadeniz ekibi, dış sahadan ise 7 puan çıkardı.

Öne geçtiği maçlarda 30 puan kaybetti

Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği maçlarda 30 puan bıraktı.

Bordo-mavililer, ligde maç içerisinde üstünlük sağladığı karşılaşmaların 13'ünden 3 puanla ayrılamayarak 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 62 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 30 puan kaybederek şampiyonluk yolunda yara aldı.

Trabzonspor, öne geçtiği karşılaşmalarda Kasımpaşa, Galatasaray, Gaziantep, MKE Ankaragücü ile 1-1, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor'a (2 maçta) 2-1, İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.

İkincilik de tehlikede

Şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyen Trabzonspor'da lig ikinciliği de tehlikeye girdi.

Karadeniz ekibi, 34. haftada Hes Kablo Kayserispor'a deplasmanda mağlup olması, 60 puanla iki puan gerisinde üçüncü sırada bulunan Demir Grup Sivasspor'un Göztepe deplasmanından galibiyetle dönmesi halinde ikinci sıradaki yerini kaybedecek.

Trabzonspor, Başakşehir, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:09 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'a salgın süreci yaramadı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

19:16 Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz 18:42 Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu 18:42 Bıçaklanan bir kişi, çarşafa sarılarak parka bırakıldı 18:35 Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı 18:35 Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:21 Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:24 Öfkeli kaynana, tartıştığı eski damadını başına çekiçle vurarak öldürdü
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
19:16
Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
18:42
Bıçaklanan bir kişi, çarşafa sarılarak parka bırakıldı
18:42
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
18:35
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
18:35
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
18:32
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
18:04
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
17:21
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 20:01:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'a salgın süreci yaramadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]