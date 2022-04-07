Trabzonspor'a sis engeli - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'un, kentte oluşan yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e 21.50'de hareket etmesi bekleniyor.

Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı yaptığı çalışmayla tamamladı. Bugün 16.30'da Trabzon'dan Gaziantep'e gitmesi planlanan bordo-mavili takım, Trabzon'da yaşanan sis özel uçakla 21.50'de Gaziantep'e hareket edecek.

(Gökmen Şahin/İHA)