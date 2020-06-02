Trabzonspor'a Sörloth müjdesi - Son Dakika

Trabzonspor'a Sörloth müjdesi

Ayağından kapsül zedelenmesi bulunması nedeniyle zaman zaman meydana gelen ağırlarından dolayı arkadaşlarından ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Alexander Sörloth, takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Ayağından kapsül zedelenmesi bulunması nedeniyle zaman zaman meydana gelen ağırlarından dolayı arkadaşlarından ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Alexander Sörloth, takımla birlikte antrenmanlara başladı. Trabzonspor, 12 Haziran Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. SÖRLOTH TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig'e verilen arada izin alarak 7 Nisan'da ülkesi Norveç'e gitmişti. 22 Nisan'da Trabzon'a dönenen başarılı futbolcu, yurtta geçirdiği 14 günlük karantina sürecinin ardından 6 Mayıs'ta takıma katılmıştı. Ayağında kapsül zedelenmesi bulunan Sörloth'un zaman zaman meydana gelen ağırları nedeniyle kuvvet çalışmalarına ağırlık verilmişti. Takımdan ayrı olarak kendisine verilen program dahilinde çalışan Norveçli, arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başladı. Bordo-mavililerin bugün gerçekleştirdiği antrenmanın tamamında yer alan 24 yaşındaki oyuncunun, yapılacak olan taktik çalışmalarda yer alarak Göztepe müsabakası için hale gelmesi bekleniyor. Trabzonspor, günün ikinci antrenmanını ise akşam saatlerinde gerçekleştirecek. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı

"New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı

Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum

Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti

Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki

ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım

Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı

Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?

ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu

Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti

Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle