Trabzonspor'a Sosa'dan kötü haber! Göztepe ve Fenerbahçe maçları...

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Jose Ernesto Sosa, dün ve bugün gerçekleştirilen antrenmanlarda takım arkadaşlarını yalnız bırakmıştı. Bu durum karşısında önlem kararı alan bordo-mavililerin hazırlık planı ortaya çıktı.







Asist Analiz'in haberine göre; İki gündür idmanlara katılamayan 34 yaşındaki Sosa'nın arka adalesindeki sertleşmeden dolayı iki maç dinlendirileceği öğrenildi. Fırtına, duruma uzun vadeli bakarak şampiyonluk için her hamlesini ince eleyip sık dokuyor. Acele adımlar atmak istemeyen Karadeniz temsilcisi; Jose Sosa'yı ligin kalan maçlarında oynatabilmek için 2 müsabakadan feragat ederek, yıldızıyla birlikte şampiyonluğa uzanmanın hesaplarını yapıyor.



"Göztepe ve Fenerbahçe maçlarında dinlenecek"



Trabzonspor, bu hafta sonu Göztepe deplasmanına çıkarken; dönüşünde de Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Fırtına'nın bu iki kritik karşılaşmada Jose Sosa'dan yoksun kalacağı öğrenildi. Öte yandan Sosa'nın Fenerbahçe müsabakasında kadroda olsa bile sakatlık tehlikesi nedeniyle süre almasına zor gözüyle bakılıyor.



Arjantinli yıldızın gelecek hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sahadaki yerini alması bekleniyor.



