SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi - Son Dakika
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SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi

30.04.2022 19:23

Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi (2)Muhammet KAÇAR - Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA) - Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı bulunan Trabzonspor, ligin 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk...

Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi (2)

Muhammet KAÇAR - Aleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA) - Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı bulunan Trabzonspor, ligin 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkıyor. Bordo mavili taraftarlar takımlarını stadyum girişinde coşkuyla karşıladı. Trabzon Havalimanı'nda ise uçak yoğunluğu yaşanırken, bazı taraftarlar stadyuma kamyonlarla ve teknelerle geldi.

Trabzon'da Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi büyük coşku yaşanıyor. Bordo mavili taraftarlar takımlarını stadyum girişinde meşalelerle coşkulu bir şekilde karşıladı. 'Şampiyon Trabzon' tezahüratlarında bulunan taraftarlar uzun süre takımlarını alkışladı.

Trabzon Havalimanı'nda ise maça ve kutlamalara gelenleri taşıyan uçaklar yoğunluk oluşturdu. Bir özel uçağın gövdesine ise, 'Şampiyon Trabzonspor' yazıldığı görüldü. Bazı taraftarlar stadyuma kamyonlarla ve deniz yoluyla teknelerle ulaştı. Stadyum çevresinde taraftarlar maç saatine kadar horon oynayarak eğlendi.

SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi
SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi
SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi
SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi
SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi
SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi
SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi
SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi
SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi
SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi
SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi
SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi
SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi
SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi
SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi
SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi
SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi
SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi
SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Trabzonspor'a statta coşkulu karşılama; taraftarlar havadan, karadan, denizden geldi - Son Dakika
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