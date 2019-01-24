Trabzonspor'a Taraftar Morali
1 saat önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antrenmanı takip eden bordo-mavili taraftarlar tezahüratlarla takımlarına destek oldu. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman
yönetiminde yapılan antrenmanda Balıkesirspor
Baltok karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmanda sakatlıkları devam eden Onazi ve Pereira yer almazken, ülkelerinin milli takımında yer alan Amiri ile Hosseini de çalışmaya katılmadı. Sosa ise takımdan ayrı çalıştı.
Taraftarlardan destek Ziraat Türkiye Kupası
'nda Balıkesirspor Baltok'u yenerek adını çeyrek finale yazdıran Trabzonspor'da, taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz
Tesisleri'ne gelerek Demir Grup Sivasspor maçı öncesi teknik ekibe ve futbolculara moral verdi. Antrenmanı tribünden takip eden bordo-mavili taraftarlar takımları için tezahüratlarda bulundu.
Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:30 Kaynak: İHA
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