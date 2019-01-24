Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'a Taraftar Morali

Trabzonspor'a Taraftar Morali

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antrenmanı takip eden bordo-mavili taraftarlar tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda Balıkesirspor Baltok karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmanda sakatlıkları devam eden Onazi ve Pereira yer almazken, ülkelerinin milli takımında yer alan Amiri ile Hosseini de çalışmaya katılmadı. Sosa ise takımdan ayrı çalıştı.

Taraftarlardan destek

Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor Baltok'u yenerek adını çeyrek finale yazdıran Trabzonspor'da, taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelerek Demir Grup Sivasspor maçı öncesi teknik ekibe ve futbolculara moral verdi. Antrenmanı tribünden takip eden bordo-mavili taraftarlar takımları için tezahüratlarda bulundu.

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:30 Kaynak: İHA

Sivasspor, Trabzonspor, Spor
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