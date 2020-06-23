Trabzonspor'a taraftarlardan destek - Son Dakika

Trabzonspor'a taraftarlardan destek

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'a, bordo-mavili taraftarlar destek verdi.

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'a, bordo-mavili taraftarlar destek verdi.

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Karşılaşmanın ardından gece saatlerinde Türk Hava Yollarına ait özel bir uçakla kente gelen bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda taraftar tarafından meşale ve marşlar eşliğinde karşılandı.

Futbolcuların yanı sıra kafile ile kente gelen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile teknik heyet de karşılamaya gelen taraftarlara teşekkür etti.

Ağaoğlu, alkol kontrolünden geçti

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha sonra alkol kontrolünden geçti.

Kontrolde alkole rastlanmayan Ağaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben anamdan doğduğum beri ağzıma alkol sürmüş, alkol kullanan bir insan değilim ama öyle bir yakıştırma yapmışlar. Eksik olmasınlar, iftiranın da sonu yok." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, ardından bir taraftarın kendisine verdiği bordo-mavili atkıyı takarak, hava limanından ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:11 Kaynak: AA

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