Trabzonspor'a transfer olan Muhammet Taha Tepe'den Altınordu'ya veda - Son Dakika

Trabzonspor'a transfer olan Muhammet Taha Tepe'den Altınordu'ya veda

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'la anlaşan TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun genç kalecisi Muhammet Taha Tepe, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'la vedalaştı.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'la anlaşan TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun genç kalecisi Muhammet Taha Tepe, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'la vedalaştı.

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Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, kaleciler Berke Özer'i Fenerbahçe'ye, Ozan Can Oruç'u İttifak Holding Konyaspor'a, Erce Kardeşler'in de Trabzonspor'a transferlerinin ardından Muhammet Taha Tepe'nin de Karadeniz ekibiyle anlaştığı belirtildi.

Geçen sezonu Niğde Anadolu FK'de geçiren 2001 doğumlu genç kalecinin kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ile vedalaştığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, helalleşme kavramına çok önem verdiğini, paranın her zaman ve her yerde kazanılabileceğini ancak karakterin sonradan geliştiğini aktardı.

Muhammet Taha Tepe'nin kulübe 12 yaşında geldiğini bildiren Özkan, şunları kaydetti:

"Sağlam karakteriyle her zaman ön plana çıktı. Bu vatana iyi bir evlat olarak nasıl hizmet ediyorsa, çocukları da onun gibi olacak ve bu bayrak bölge dalgalanıp gidecek. Allah herkese böyle kucaklaşarak, helalleşerek vedalar nasip etsin."

Özkan, Trabzonspor'da forma giyen Erce Kardeşler'in genç kaleciye çok destek çıkacağını belirterek, "Emek verilen çocukların gözlerimizin önünde büyüyüp transfer olmalarını görmek gerçekten çok farklı bir duygu. Bugün gurur ve hüznü birlikte yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammet Taha Tepe ise katkıları için başta Özkan olmak üzere tüm Altınordu ailesine teşekkür ederek, Trabzonspor kariyeriyle kendisi için yeni bir dönem başladığını söyledi.

Forvet mevkisinden kaleye geçti

Sakarya'da gittiği futbol akademisinde forvet mevkisinde oynadığını ve kalecinin gelmediği bir gün kaleye geçtiğini anlatan genç kaleci, şunları kaydetti:

"Aradan neredeyse 8 yıl geçti hala kaledeyim. Altınordu da beni yolun hemen başındaki okul turnuvasında keşfetti. Gelir gelmez 13 yaş altı Türkiye şampiyonu olan takımda oynadım. 23 kez milli oldum, Niğde Anadolu FK ile lig deneyimi kazandım. Bunlar unutulmaz anılar. Hem Trabzonspor'da kalıcı olmak hem de A Milli Takım'a yükselmek istiyorum."

Seyit Mehmet Özkan, Trabzonspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:21 Kaynak: AA

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