Trabzonspor'a transfer teklifi yağıyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'a transfer teklifi yağıyor! - Son Dakika Spor

Trabzonspor'a transfer teklifi yağıyor!

6 saat önce

Son yılların en parlak dönemini yaşayan Trabzonspor'un bu çıkışında büyük pay sahibi olan genç futbolcular, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu.

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Son yılların en parlak dönemini yaşayan Trabzonspor'un bu çıkışında büyük pay sahibi olan genç futbolcular, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu.


Kulübün alt yapısından yetişen Uğurcan, Hüseyin, Serkan, Abdurrahim, Abdulkadir Parmak ve henüz 23 yaşında olan İranlı Majid Hosseini'ye yurt dışından transfer teklifleri geldiği belirtildi.


Ayrıca, takımın tecrübeli isimlerinden Sturridge'in menajerinin de kulübe bir teklif ilettiği kaydedildi. Öte yandan Trabzonspor, Stoke City'den Badou Ndiaye'yi kiraladığını KAP'a bildirdi.


Trabzonspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:33 
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