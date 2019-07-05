Trabzonspor'a UEFA'dan müjdeli haber
1 saat önce
Trabzonspor, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:40 Kaynak: DHA
, gelecek sezon UEFA Avrupa
Ligi'nde yer alacak. Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili açıklama yapılacağı belirtildi.
- Trabzon
UEFA'dan Trabzonspor'a müjdeli haber!
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