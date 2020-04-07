Trabzonspor'a yeni Sosa: Lucas Robertone

Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor'da liderliği getiren etkenlerden bir tanesi de şüphesiz kaptan Jose Sosa'nın performansı oldu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sosa ile mukavele uzatacak olan Fırtına, bir yandan da 35 yaşına girecek olan yıldızın veliahtını aramaya başlamıştı.









Bordo-mavili ekibin izleme komitesi, aradığı oyuncu Arjantin Süper Ligi'nde buldu. Velez Sarsfield'da forma giyen ve 1 yıl daha mukavelesi bulunan Lucas Robertone komite tarafından takip edilirken, scout ekibinden çok olumlu rapor aldı.



SOSA'NIN GÖRÜŞÜ ALINACAK



Scout ekibinin raporuna göre 23 yaşındaki orta sahasının en önemli özellikleri duran toplardaki ustalığı ve sağ ayağını roket gibi kullanabilmesi... Trabzonspor yönetiminin Jose Sosa'dan da görüş alarak transferde harekete geçmesi bekleniyor. (Türkiye Gazetesi)



