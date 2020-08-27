Trabzonspor'a yeni sponsor: Socios
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Socios Services Limited şirketi arasında, taraftar token ihracı konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplam beş yıllık...
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Socios Services Limited şirketi arasında, taraftar token ihracı konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplam beş yıllık bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, dijital dünyadaki tüm yatırımcılara ve taraftarlarımıza sunulmak üzere toplam 10 milyon adet Trabzonspor taraftar token ihracı yapılacaktır. TRA kısaltma kodu ile dünyanın en büyük kripto para borsalarında işlem görecek olan 'TRA Token'ların arz başlangıç fiyatı 8 lira olarak belirlenmiştir" ifadesine yer verdi.
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