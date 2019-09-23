Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Abdulkadir Parlak'ın sözleşmesini uzattı
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Trabzonspor, Abdulkadir Parlak'ın sözleşmesini uzattı

2 saat önce

Trabzonspor, 24 yaşındaki futbolcu Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Trabzonspor, Abdulkadir Parlak'ın sözleşmesini uzattı, System.String[]

Trabzonspor, 24 yaşındaki futbolcu Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.


Bordo-mavili kulüp, başarılı bir performans gösteren orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklama şöyle:


"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.


15.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.


2019/20 futbol sezonu için 2.600.000.-TL,


2020/21 futbol sezonu için 2.990.000.-TL,


2021/22 futbol sezonu için 3.438.500.-TL,


2022/23 futbol sezonu için 3.954.000.-TL,


2023/24 opsiyon sezonu için 4.547.000.-TL ödenecektir. - İSTANBUL

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Trabzonspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
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