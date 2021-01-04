Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde 3'e katladı - Son Dakika

Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde 3'e katladı

04.01.2021 11:03
Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde 3'e katladı, System.String[]

Süper Lig'de deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 8 haftalık dönemde önceki dönemini yaklaşık 3'e katladı.

Süper Lig'de deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 8 haftalık dönemde önceki dönemini yaklaşık 3'e katladı.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Avcı'nın görev yaptığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan elde etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Avcı döneminde, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0'lık sonuçla mağlup ettikten sonra evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1, dış sahada da Hes Kablo Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u 2-1, Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yendikten sonra Galatasaray'a sahasında 2-0 yenildi, son olarak da Fatih Karagümrük deplasmanından 3 puanla döndü.

Puan ortalaması çok farklı

Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında 0,75 puan ortalamasıyla maçlarını oynarken Abdullah Avcı ile çok daha başarılı görüntü ortaya koydu.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 8 maçta topladığı 17 puanla maç başına 2,12 ortalaması ile maçlarını oynadı.

Kalesinde 5 gol gördü

Ligin ilk 8 haftasında 15 golle en fazla gol yiyen iki takımdan biri olan Trabzonspor, son 8 haftada kalesinde 5 gol gördü.

Bordo-mavililer, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor maçlarında kalesini kaparken, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük maçlarında birer gol, Galatasaray maçında 2 gol yedi.

İlk 8 haftada maç başına 1,87 gol yiyen Karadeniz ekibi, son 8 haftada ise kalesinde maç başına 0,62 gol ortalamasıyla oynadı.

10 sıra yükseldi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sıralamadaki yükselişiyle de dikkati çekti.

İlk 8 haftada 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ligin 16. haftası sonunda puan cetvelinde 10 sıra tırmanışa geçerek 23 puanla yedinciliğe yükseldi.

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde 3'e katladı - Son Dakika Spor


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