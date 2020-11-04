Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı - Son Dakika

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı

04.11.2020 23:20

Eddie Newton ile yollarını ayıran ve yeni teknik adam arayışlarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor, son olarak Beşiktaş'ta görev alan Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig'de sezona Eddie Newton ile başlayan Trabzonspor, alınan kötü sonuçların ardından İngiliz teknik adam ile 7. hafta oynanan Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası yollarını ayırmıştı.

Yeni teknik adam arayışlarına hız kesmeden başlayan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, kararını verdi. Antalyaspor ile geçtiğimiz hafta yollarını ayıran Tamer Tuna ve son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı ile ilgilenen Bordo Mavili ekip, tercihini Avcı'dan yana kullandı.

Trabzonspor, ismi Antalyaspor'la da anılan Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardı. 57 yaşındaki teknik adamın ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmen Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olacağı ifade edildi.

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8 Nisan 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Ağaoğlu; Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton'un ardından takımı Abdullah Avcı'ya emanet edecek.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı - Son Dakika Spor


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