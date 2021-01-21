Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanda kaybetmiyor - Son Dakika

Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra önemli bir ivme kazanan Trabzonspor, deplasmanda Avcı yönetiminde çıktığı 5 maçı kaybetmedi.

Süper Lig'in ilk yarısının son maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 6 maçı kaybetmezken, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 5 dış saha maçını ise kaybetmedi.

MAĞLUBİYET EDDİE NEWTON DÖNEMİNDE

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda 9 maç oynarken bu karşılaşmalardan 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 8 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü. Bordo-mavililer, Denizlispor ve Kayserispor 0-0, Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe'ye ise 3-1 mağlup oldu. MKE Ankaragücü ve Hatayspor'u 1-0 yenen Karadeniz ekibi, Fatih Karagümrük'ü ise 2-1 mağlup etti.

ABDULLAH AVCI İLE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, deplasmanda 6 maçtır kaybetmiyor. Teknik Direktör Eddie Newton'un takımdan gönderilmesinden sonra bordo-mavililer deplasmanda oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşısına Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde çıkmıştı. Bu maçta Karadeniz ekibi sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.Söz konusu maçın ardından takımın başına geçen Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında deplasmanda çıktığı 5 maçı da kaybetmedi. Avcı yönetiminde bordo-mavililer, dış sahada 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

İLK YARININ SON MAÇI

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'yle ilk yarının son maçını oynayacak. Sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek Abdullah Avcı döneminin en farklı galibiyetini elde eden Karadeniz ekibi, başkent deplasmanından galibiyetle ayrılarak Süper Kupa ve zorlu fikstür öncesi moral bulmak istiyor.

(Gökmen Şahin/İHA)