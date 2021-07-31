Trabzonspor, Molde maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 Ağustos Perşembe günü sahasında Norveç'in Molde takımı ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, mobilizasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.

Rondo çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maçla son buldu.

Öte yandan, futbolcular ve teknik ekip, antrenmandan önce teknik direktör Avcı'nın doğum gününü kutladı.

Kaptan Uğurcan Çakır'ın ikram ettiği pastadan yiyen Avcı, "Sizlerle olmaktan, Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün buraya koşarak geldik çünkü iyi hissettiriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.