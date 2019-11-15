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Son Dakika Spor Trabzonspor açıkladı! Filip Novak ilk yarıyı kapattı... - Son Dakika Spor

Trabzonspor açıkladı! Filip Novak ilk yarıyı kapattı...

7 saat önce

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada Filip Novak'ın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Trabzonspor açıkladı! Filip Novak ilk yarıyı kapattı..., System.String[]

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada Filip Novak'ın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;


Çekya milli takım antrenmanında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Flipp Novak'ın milli takım doktoru tarafından yapılan ilk muayenesi ve tetkikleri sonucu sağ alt baldır soleus adelesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup ilk değerlendirmelere göre 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı sağlık kurulumuza iletilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuz Pazar günü Trabzon'a gelecek ve burada kulüp doktorumuz M. Hakan Ayaz tarafından tekrar değerlendirilerek tedavisine Trabzon'da devam edilecektir.


U21 milli takım kampında kasığındaki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartılan Yusuf Sarı ise Trabzon'a gelecek ve tedavisine burada başlanacaktır.

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Trabzonspor, Trabzon, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:02 
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Filip Novak 6 hafta sahalardan uzak kalacak
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