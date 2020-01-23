Trabzonspor, Adama transferinde sona geldi

Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu'nun renklerine katan Trabzonspor, camia ve taraftarın büyük bir sabırsızlıkla beklediği stoper transferinde sona yaklaştı.



Bordo-Mavili kurmaylar, bir süredir görüşme halinde olduğu Adama Soumaoro ile pazarlıklarda sona geldi. Lille Kulübü ile kiralama konusunda anlaşan Trabzonspor, Adama'ya verilecek para için son detayları menajeri ile görüşüyor. Daha önce Crystal Palace'tan teklif aldığı için Trabzonspor'un önerisini geri plana atan 27 yaşındaki Fransız stoper, İngiliz ekibinin bu transferden vazgeçmesi üzerine geri adım attı.



Menajeri aracılığı ile Fırtına'ya haber gönderen Adama Soumaoro'nun, "Yıllardır Lille'de oynadım. Kaptanlığa kadar yükseldim ancak kariyerimde yeni bir heyecan arıyorum. Kardeşim Yusuf bana Trabzon'u ve Trabzonspor'u öyle bir anlattı ki, orayla ilgili düşüncelerim değişti. Türkiye'de futbol oynamak keyifli olacak" dediği kaydedildi.



Trabzonspor, Adama'nın parasını Yusuf Yazıcı'dan doğan 1 milyon Euro'luk bonustan kullanmayı planlıyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda ise Yusuf Yazıcı'yı Lille'e gönderen bordo-Mavililer, bunun karşılığında Fransız ekibinin kaptanı Adama'ya Trabzonspor formasını giydirecek. (Karadeniz Gazetesi)



Trabzonspor geçtiğimiz günlerde kanat oyuncusu Bilal Başaçıkoğlu'nu kadrosuna katmıştı...



