Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

14.12.2020 19:05
Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 16 Aralık Çarşamba günü Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 16 Aralık Çarşamba günü Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından dar ve geniş alanda çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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