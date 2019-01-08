Trabzonspor, Ado Den Haag'ı 3-1 Geçti
23 dakika önce
Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Hollanda Eredivisie ekiplerinden ADO Den Haag ile karşılaştı.
Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya
'nın Belek
beldesinde sürdüren Trabzonspor
, hazırlık maçında Hollanda
Eredivisie ekiplerinden ADO Den Haag
ile karşılaştı. Bordo mavili takım sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Antalya Calista Sports Center'da oynanan müsabakada Trabzon ekibine galibiyeti getiren golleri 27 ve 73'üncü dakikalarda Ekuban ile 69'uncu dakikada Abdülkadir Parmak kaydetti. ADO Den Haag'ın tek golü ise 44'üncü dakikada Zhang'dan geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:28 Kaynak: DHA
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