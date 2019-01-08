Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Ado Den Haag'ı 3-1 Geçti

Trabzonspor, Ado Den Haag'ı 3-1 Geçti

23 dakika önce

Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Hollanda Eredivisie ekiplerinden ADO Den Haag ile karşılaştı.

Trabzonspor, Ado Den Haag'ı 3-1 Geçti, System.String[]
Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Hollanda Eredivisie ekiplerinden ADO Den Haag ile karşılaştı. Bordo mavili takım sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Antalya Calista Sports Center'da oynanan müsabakada Trabzon ekibine galibiyeti getiren golleri 27 ve 73'üncü dakikalarda Ekuban ile 69'uncu dakikada Abdülkadir Parmak kaydetti. ADO Den Haag'ın tek golü ise 44'üncü dakikada Zhang'dan geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Maçtan detaylar

Tribünden detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:28 Kaynak: DHA

Belek, Antalya, Den Haag, Trabzonspor, Spor
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