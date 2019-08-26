Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, AEK maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor, AEK maçı hazırlıklarına başladı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de dün Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 29 Ağustos Perşembe günü sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor, AEK maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Spor Toto Süper Lig'de dün Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 29 Ağustos Perşembe günü sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı bulunan Sosa salonda çalıştı. Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi takımdan ayrı koşu yaptı.

Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular, idmanı koşuyla tamamlarken diğer futbolcular yarı alanda pas çalışması yaptı.

Daniel Sturridge ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor ile dün resmi sözleşme imzalayan Daniel Sturridge, bordo-mavili takımla ilk idmanına çıktı. İngiliz oyuncu antrenmanın büyük bölümünde takımla çalıştıktan sonra soyunma odasına gitti.

İdmanda kondisyon çalışması yapan oyuncuların ise antrenmanın son anlarında oldukça yorgun düştükleri görüldü.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla AEK maçının hazırlıklarına devam edecek.

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rizespor-Sivasspor maçı öncesi El Kabir tesislerde unutuldu!
Denizlispor, Antalyaspor'u 2-0 ile geçti! Konyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Trabzonspor maçında sahada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 14:53:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, AEK maçı hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]