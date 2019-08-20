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Trabzonspor, AEK maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Yunanistan deplasmanında AEK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, AEK maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Yunanistan deplasmanında AEK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda perşembe günü deplasmanda AEK ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü. Bordo-mavililer, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda taktiksel çalışmalar yaptı. Antrenman sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Ünal Karaman ile görüşerek AEK maçı öncesi başarılar diledi. Bordo-mavili takım, AEK maçının İstanbul hazırlıklarını tamamladı ve bugün Atina'ya hareket edecek.

Trabzonspor'da AEK maçının kamp kadrosunda ise şu isimler yer aldı:

"Uğurcan, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin, Majid, Fernandes, Campi, Pereira, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ob, Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Ekuban ve Sörloth." - İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:15 Kaynak: İHA
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