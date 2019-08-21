Trabzonspor-AEK maçına doğru - Ünal Karaman / Jose Sosa - ATİNA

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Yunanistan temsilcisi AEK'ya konuk olacak Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Yarın doğruları daha fazla yapan takım biz olur ve şehrimize iyi bir sonuçla döneriz." dedi.

Karaman, karşılaşmanın oynanacağı OAKA Spyros Louis Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, her müsabakanın kendi içinde birçok zorluk taşıdığını belirtti.

Müsabakanın her iki takım açısından da zor ve önemli olacağını ifade eden Karaman, "Bu bilinçle hazırlığımızı yaptık. Rakibimize saygı duyuyoruz. Futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir rakiple oynayacağız. Oyunun her alanında kendi futbol planından, doğrularından vazgeçmemeye çalışan bir rakibimiz var. Biz de benzer özellikteyiz. Hazırlıklarımızın karşılığını almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, karşılaşmanın favorisi olup olmadığına yönelik bir soru üzerine, "Oynanmamış hiçbir müsabakada ben favori görmem. Rakibimizin teknik direktörünün yaptığı yorumlara saygı duymakla birlikte, kendim yorum yapmayı uygun görmüyorum. Sahada kendi doğrularınızı yapmadığınız anda, cezayı keserler. Eğer yaparsanız, gülerek ayrılırsınız. Geçmiş dönemde hem futbolcu hem de teknik adam olarak bunları yeterince tecrübe ettik. Biz sadece kendi gücümüzü göstermeye ve futbolun doğrularını yapmaya çalışacağız. Umarım karşılığında da evimize mutlu bir şekilde döneriz." ifadelerini kullandı.

"AEK özel bir takım"

AEK'nın çok iyi bir takım olduğuna vurgu yapan bordo-mavili teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakibimiz gerçekten iyi bir takım. Oyunun hiçbir bölümünde futbol dışı şey düşünmüyorlar. Sadece futbol oynamaya çalışıyorlar. Kendi doğrularından ve prensiplerinden taviz vermiyorlar. Elbette zorlandıkları noktalar da var. Biz nasıl ki bir çok noktada zorlanıyorsak, onların da zorlandığı noktalar mevcut. Şayet oynayacak alan verecek olursanız, çok özel ve yetenekli isimlere sahipler. Oyuncu grubunun tamamı verilen görevi yerine getirmenin çabası içinde. Bizimle kalite olarak örtüşen bir takım. Umuyorum yarın doğruları daha fazla yapan takım biz olur ve şehrimize iyi bir sonuçla döneriz. Ama özel bir takımla oynayacağız." diye konuştu.

Bordo-mavili takımın teknik adamı karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına ilişkin de "Nerede oynarsak oynayalım taraftarlarla olsun isteriz. Bu şölen havası bazen insani duruşlar zaafa uğratabiliyor, keşke olmasa hiçbir yerde taraftarsız müsabakalar oynanmasa. Ancak taraftar oynamıyor sahaya çıkan inanmış yürekler oynuyor, seyirci olsa da oynama aynı oyunumuzu oynayacaktık. Avantaj mı dezavantaj mı olacağını yarın maçtan sonra yorumlayabilirim." şeklinde konuştu.

-"Zorlayacak bir program var"

Zor, yoğun bir maç programının bulunduğunu belirten Karaman, şöyle devam etti:

"Daha önce de söyledim, sizin hazırlık evresini geçirdiğiniz dönemde rakiplerinizin de hazırlık evresi oluyor. Sizin hazırız dediğiniz ortam içerisinde rakipleriniz de hazır oluyorlar. Lig adına kolay müsabaka olmadığını defalarca dile getirdim yine dile getiriyorum. Siz gücünüzün farkına varıp rakibe saygı duyarak, kendi çalışmanızı üst seviyede yaptığınız ölçüde güçlüsünüz. Onun için ben mutlak şu süre içerisinde hazır olacağız deyip de kendimizi farklı bir yere koymaya futbol anlayışım müsait değil. Size de şunu söyleyebilirim, belki siz bizleri farklı yerlere koyabiliyorsunuz. İşimiz her anda zor, her anda başlayıp da ligin sonunu göreceğiniz haftaya gelinceye kadar disiplin ve sorumlulukla hazır olmalısınız. Hiçbir şekilde detayın gücünü görmemezlikten gelemezsiniz, o detayın gücü sizi bir yerlere taşıyacak. Şu tarihlerde daha iyi olabiliriz diyen meslektaşlarımız olabilir ama oynayacağımız en yakın müsabakayı en iyi olmamız gereken müsabaka olarak görürüm. Onun için yarınki müsabaka ve bir sonraki oynayacağımız lig maçı. Evet dar aralıklar, bizi zorlayacak bir program var. Ama ona da cevap vermeye çalışacağımız oyuncu grubumuz var. Olabildiğince oyuncularımızın tamamından faydalanmaya çalışacağız, sonuçlarını da bekleyip göreceğiz."

Rakiplerini analiz ettiklerini ve olumlu olumsuz yanlarını bildiklerini söyleyen Ünal Karaman, "Elbetteki rakibimizin olumlu ya da olumuz yönlerini biliyoruz. Futbol oynamaya çalışan takımların zaman içerisinde geçiş oyunlarında sıkıntılar olabilir. Bunu her takım yaşar ki benzer sorunları biz de yaşıyoruz. Ligin henüz başı olduğu için fizik kapasite istenen seviyeye gelmediği için bu zorlukları her iki takım da ziyadesiyle yaşayabilir. Ama yeterince izlememizi ve analizimizi yaptık, olumlu ve olumsuz yönler hakkında gerekli bilgilere sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sosa: "Zor maç olacak"

Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa ise zor bir maç olacağını ifade ederek, iyi hazırlandıklarını söyledi.

Sosa, "Hocamızın dediği gibi gerçekten saygı duyduğumuz ve iyi futbol oynamaya çalışan bir takıma karşı oynayacağız yarın. Zor bir maç olacak her iki taraf için de kolay olmayacak iki maç da. Ama biz iyi hazırlandık. Bu maça kadar hazırlıklarımızı çok sıkı bir şekilde gerçekleştirdik. Umarım yarın bunun karşılığını Trabzonspor'u hak ettiği yere getirecek kadar alırız." diye konuştu.

200 davetli taraftar izleyecek

AEK'nın almış olduğu seyircisiz oynama cezası nedeniyle Trabzonspor'un yarın oynayacağı karşılaşma için bordo-mavili kulübe 200 davetiye verildi.

Bordo-mavi kulüp tarafından sponsorlara ve misafirlere davetiyelerin dağıtıldığı ve protokol tribünü yanından ayrılan yerden bu kişilerin maçı izleyecekleri aktarıldı.