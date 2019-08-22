Trabzonspor Aek Maçına Hazır!
9 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag’ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran Trabzonspor, gruplara kalma yolunda ilk maçında AEK'e konuk olacak. Fırtına, Yunanistan'dan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon’da oynanacak ve gruplara kalan takım belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran Trabzonspor, gruplara kalma yolunda ilk maçında AEK'e konuk olacak. Fırtına, Yunanistan'dan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve gruplara kalan takım belli olacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:14
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