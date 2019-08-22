Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Aek Maçına Hazır!
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Trabzonspor Aek Maçına Hazır!

9 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag’ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran Trabzonspor, gruplara kalma yolunda ilk maçında AEK'e konuk olacak. Fırtına, Yunanistan'dan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon’da oynanacak ve gruplara kalan takım belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran Trabzonspor, gruplara kalma yolunda ilk maçında AEK'e konuk olacak. Fırtına, Yunanistan'dan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve gruplara kalan takım belli olacak.

Trabzonspor, Avrupa, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:14 
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